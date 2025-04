Papa Francesco l’omaggio dell’Irpinia nel giorno dei funerali

Papa Francesco, in occasione dei funerali del Santo Padre. Già ieri alcuni sindaci e amministratori si sono recati a San Pietro per rendere omaggio al Feretro di Bergoglio. C’era in sindaco Vittorio D’Alessio, in rappresentanza della Città di Mercogliano: “ho avuto oggi l’onore e la profonda emozione di rivolgere l’estremo saluto a Sua Santità Papa Francesco, sostando in raccoglimento dinanzi alla sua bara.Un Pontefice che ha segnato la storia della Chiesa, con il coraggio della semplicità, l’autorità della mitezza e la forza dell’esempio. Il suo magistero ha parlato al mondo intero, richiamando costantemente ai valori della fraternità, della giustizia sociale, della cura soprattutto verso i più deboli. Anteprima24.it - Papa Francesco, l’omaggio dell’Irpinia nel giorno dei funerali Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiAnche l’Irpinia ha voluto riconoscere l’ultimo tributo a, in occasione deidel Santo Padre. Già ieri alcuni sindaci e amministratori si sono recati a San Pietro per rendere omaggio al Feretro di Bergoglio. C’era in sindaco Vittorio D’Alessio, in rappresentanza della Città di Mercogliano: “ho avuto oggi l’onore e la profonda emozione di rivolgere l’estremo saluto a Sua Santità, sostando in raccoglimento dinanzi alla sua bara.Un Pontefice che ha segnato la storia della Chiesa, con il coraggio della semplicità, l’autorità della mitezza e la forza dell’esempio. Il suo magistero ha parlato al mondo intero, richiamando costantemente ai valori della fraternità, della giustizia sociale, della cura soprattutto verso i più deboli.

