Papa Francesco era il mio vicino e il giorno che ho sposato Arianna ci ha fatto pervenire due benedizioni personali che custodiamo a casa il racconto di Briga

Briga ha pubblicato il nuovo progetto discografico “Nun Piagne”, sull’amore di coppia e le sfaccettature di una relazione, compreso il tradimento. Per la prima volta Briga scrive il ritornello nel dialetto romano. Con Briga c’è il rapper Gemitaiz. Tre i concerti previsti per maggio: il 15 ai Magazzini Generali a Milano con ospiti Shade, Axosos, Nashley, Lowlow e Random, il 22 alla casa della Musica a Napoli e il 23 all’Atlantico a Roma.Com’è nata la collaborazione con Gemitaiz? E cosa ti ha sempre colpito di lui?Questa è la terza o quarta canzone che facciamo insieme. Per me è uno dei rapper più forti che ci sono, per continuità, originalità e tecnica. Ci conosciamo da 15 anni almeno e condividiamo l’inizio del nostro percorso nella musica, fatto di piccoli locali, battle e i primi video su YouTube. Ilfattoquotidiano.it - “Papa Francesco era il mio vicino e il giorno che ho sposato Arianna, ci ha fatto pervenire due benedizioni personali che custodiamo a casa”: il racconto di Briga Leggi su Ilfattoquotidiano.it A dieci anni dall’album certificato platino “Never Again”, il cantautoreha pubblicato il nuovo progetto discografico “Nun Piagne”, sull’amore di coppia e le sfaccettature di una relazione, compreso il tradimento. Per la prima voltascrive il ritornello nel dialetto romano. Conc’è il rapper Gemitaiz. Tre i concerti previsti per maggio: il 15 ai Magazzini Generali a Milano con ospiti Shade, Axosos, Nashley, Lowlow e Random, il 22 alladella Musica a Napoli e il 23 all’Atlantico a Roma.Com’è nata la collaborazione con Gemitaiz? E cosa ti ha sempre colpito di lui?Questa è la terza o quarta canzone che facciamo insieme. Per me è uno dei rapper più forti che ci sono, per continuità, originalità e tecnica. Ci conosciamo da 15 anni almeno e condividiamo l’inizio del nostro percorso nella musica,di piccoli locali, battle e i primi video su YouTube.

Approfondimenti da altre fonti

Il poeta che ha scritto 28 lettere al Papa: “Francesco rispondeva, era come parlare con un prete di campagna” - CAPRALBA (Cremona) – Una corrispondenza senz’altro speciale quella intrattenuta da Lorenzo Pellegrini, l’uomo che scrive ai grandi della terra, ottenendo spesso risposta. Dagli anni ‘70 Pellegrini scrive a personaggi illustri di tutto il mondo: politici, regine e re (tra cui Carlo d’Inghilterra), capi di Stato italiani e stranieri (per esempio Fidel Castro), papi e cardinali. E così è stato anche con Papa Francesco. 🔗ilgiorno.it

“Era come un nonno per noi”. L’amicizia speciale tra Papa Francesco e una famiglia di Chieri - Una storia di affetto autentico lega Papa Francesco alla famiglia De Chirico di Chieri, in provincia di Torino. Un rapporto speciale nato nel 2013, quando Samanta Fiorenza scrisse al Pontefice per chiedere una benedizione per la figlia Ginevra, affetta da due malattie rare. “Scommetto che lei è Ginevra”: l’inizio di un’amicizia Il primo incontro fu segnato da un momento toccante: Papa Francesco, vedendo la bambina, esclamò con affetto: “Scommetto che lei è Ginevra”. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, lo scout: “L’ho incontrato più volte. C’era sempre da imparare” - Peccioli (Pisa), 23 aprile 2025 – “Ho incontrato più volte Papa Francesco e da ogni sua catechesi ho tratto insegnamenti e spunti di riflessione. La sua attenzione verso coloro che, nella maggior parte del mondo, considerano scarti era, veramente, fuori dal comune”. Parola di Giacomo Fiori, laureando con disabilità, 30 anni, e capo scout nell’Agesci. È il capogruppo di Peccioli 1, il gruppo scout che frequenta da quando aveva 8 anni e dove ha fatto tutta la trafila dai lupetti alla responsabilità del gruppo cui appartiene. 🔗lanazione.it

Papa Francesco, chi è la sorella Maria Elena Bergoglio: «Eravamo poveri con dignità. Lui era il mio migliore a; Papa Francesco, chi è la sorella Maria Elena Bergoglio: Era il mio miglior amico; La premier Meloni: “Con Papa Francesco legame speciale, era come parlare con il mio parroco; Quando telefonò il Papa: Mio babbo non ci credeva. Francesco lo ha reso felice. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chi è Maria Elena Bergoglio, l’unica sorella ancora in vita del Papa: “Mio fratello era il mio migliore amico” - Maria Elena Bergoglio è l’unica sorella ancora in vita di Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile. Nata il 7 febbraio 1948 a Buenos Aires, è l’ultima di cinque fratelli e tra lei e Francesco c’erano 13 ... 🔗fanpage.it

Papa Francesco, chi è la sorella Maria Elena Bergoglio: «Eravamo poveri con dignità. Lui era il mio migliore amico, mio figlio porta il suo nome» - Maria Elena Bergoglio ha sempre definito Papa Francesco, morto il 21 aprile, come «suo fratello e il suo migliore amico. Era sempre divertente e mi ... 🔗msn.com

Quando il Papa era l'avversario di Salvini e della Lega. Candiani: “Quel che è stato, è stato” - Dalle magliette a Pontida agli attacchi sui migranti. Poi il Carroccio ha trovato nel Pontefice una sponda contro le armi. "Francesco è stato una delle figure che sin dall’inizio ha detto con forza ch ... 🔗ilfoglio.it