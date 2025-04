Papa Casa Bianca prima dei funerali produttiva discussione Zelensky Trump

Casa Bianca, Steven Cheung, ha confermato l’incontro tra il presidente americano, Donald Trump e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, prima dei funerali di Papa Francesco. “Si sono incontrati privatamente oggi e hanno avuto una discussione molto produttiva. Seguiranno ulteriori dettagli sull’incontro”, ha riferito. Lapresse.it - Papa: Casa Bianca, prima dei funerali produttiva discussione Zelensky-Trump Leggi su Lapresse.it Città del Vaticano, 26 apr. (LaPresse/AP) – Il direttore della comunicazione della, Steven Cheung, ha confermato l’incontro tra il presidente americano, Donalde quello ucraino, VolodymyrdeidiFrancesco. “Si sono incontrati privatamente oggi e hanno avuto unamolto. Seguiranno ulteriori dettagli sull’incontro”, ha riferito.

Approfondimenti da altre fonti

Papa ricoverato, Casa Bianca: “Trump prega per lui” - (Adnkronos) – Per la salute di Papa Francesco che oggi, 22 febbraio, si è aggravata sta pregando anche Trump. E' quanto ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, secondo quanto scrivono i media americani, riferendo che il presidente Donald Trump è stato informato delle condizioni di Francesco. "Stiamo pregando tutti per il Papa" […] 🔗periodicodaily.com

Papa ricoverato, Casa Bianca: “Trump prega per lui” - (Adnkronos) – Per la salute di Papa Francesco che oggi, 22 febbraio, si è aggravata sta pregando anche Trump. E' quanto ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, secondo quanto scrivono i media americani, riferendo che il presidente Donald Trump è stato informato delle condizioni di Francesco. "Stiamo pregando tutti per il Papa" […] L'articolo Papa ricoverato, Casa Bianca: “Trump prega per lui” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Casa Bianca, preghiamo per il Papa, Trump aggiornato - Donald Trump "è stato aggiornato" sullo stato di salute del Papa: "Stiamo pregando" per lui. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump e Zelensky, incontro a San Pietro prima dei funerali del papa. Casa Bianca: «Molto produttivo»; I funerali di Papa Francesco, presenti 200 mila fedeli. Re: “Su orrori disumani ha implorato pace” - L'omelia del Cardinale Re: “Francesco ha scelto di donarsi fino all'ultimo giorno” (Video); Guerra Ucraina, Incontro Trump-Zelensky prima di esequie Papa. Casa Bianca: Produttivo; Trump e Zelensky si incontrano prima dei funerali di Papa Francesco, il summit e la promessa tra i leader. 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa: Casa Bianca, prima dei funerali produttiva discussione Zelensky-Trump - Città del Vaticano, 26 apr. (LaPresse/AP) - Il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, ha confermato l'incontro tra il presidente ... 🔗lapresse.it

Trump e Zelensky si incontrano prima dei funerali di Papa Francesco, il summit e la promessa tra i leader - La Casa Bianca ha confermato la stretta di mano Trump-Zelensky prima di arrivare sul sagrato di San Pietro. Diplomazie al lavoro per un faccia a faccia ... 🔗virgilio.it

Il cordoglio della Casa Bianca. Vance, l'ultimo leader a incontrarlo: "Il pensiero ai milioni di cristiani che l'hanno amato" - Su X la presidenza americana pubblica due foto che ritraggono Bergoglio con Trump e Vance. Il vicepresidente degli Stati Uniti: "L'ho visto, ... 🔗huffingtonpost.it