Paolo Bertolucci Alcaraz è in dubbio per Roma clamoroso assist a Sinner

Roma, il torneo di tennis che inizierà il prossimo 6 maggio. Cresce soprattutto l'attesa per rivedere in campo Jannik Sinner, ormai fermo da oltre due mesi. Il numero uno al mondo ha accettato il patteggiamento con l'agenzia mondiale anti-doping. E per questo motivo si è dovuto accomodare in panchina fino alla scadenza della sospensione, prevista per il 4 maggio. Nel frattempo l'azzurro è già tornato ad allenarsi. In particolare con Jack Draper, suo grande amico e numero 6 del ranking Atp.Sinner ha avuto anche molta fortuna. i suoi principali rivali per lo scettro di numero uno al mondo non sono riusciti a recuperare il margine necessario per spodestare l'azzurro. Zverev, dopo la finale persa a Melbourne, non si è più ripreso. Carlo Alcaraz, invece, ha vinto il torneo di Montecarlo ed è stato sconfitto in finale a Barcellona. Liberoquotidiano.it - Paolo Bertolucci: "Alcaraz è in dubbio per Roma", clamoroso assist a Sinner Leggi su Liberoquotidiano.it Manca sempre meno agli Internazionali di, il torneo di tennis che inizierà il prossimo 6 maggio. Cresce soprattutto l'attesa per rivedere in campo Jannik, ormai fermo da oltre due mesi. Il numero uno al mondo ha accettato il patteggiamento con l'agenzia mondiale anti-doping. E per questo motivo si è dovuto accomodare in panchina fino alla scadenza della sospensione, prevista per il 4 maggio. Nel frattempo l'azzurro è già tornato ad allenarsi. In particolare con Jack Draper, suo grande amico e numero 6 del ranking Atp.ha avuto anche molta fortuna. i suoi principali rivali per lo scettro di numero uno al mondo non sono riusciti a recuperare il margine necessario per spodestare l'azzurro. Zverev, dopo la finale persa a Melbourne, non si è più ripreso. Carlo, invece, ha vinto il torneo di Montecarlo ed è stato sconfitto in finale a Barcellona.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paolo Bertolucci: “Mi è piaciuta la versione di Musetti, ma solo Sinner può tenere lo scambio con Alcaraz” - Nuova puntata del podcast “La Telefonata” (una produzione Fandango in collaborazione con il “Tennis Italiano”) con Paolo Bertolucci e Adriano Panatta protagonisti. Il tema è stato l’atto conclusivo del Masters1000 di Montecarlo tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, che ha visto il successo dell’iberico in rimonta in tre set. Un incontro condizionato dal problema fisico avuto in avvicinamento al match dal tennista nostrano. 🔗oasport.it

Attilio Bertolucci con Paolo L. a Casarola, un testimone nella luce dell’estate - Torna in libreria La casa del poeta Ventiquattro estati a Casarola con Attilio Bertolucci (La nave di Teseo «i Delfini», pp. XVI-224, € 20,00), che costituisce il resoconto della frequentazione […] The post Attilio Bertolucci con Paolo L. a Casarola, un testimone nella luce dell’estate first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

“Il silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso Sinner mi ferisce”: lo sfogo di Paolo Bertolucci - L’ex tennista e commentatore televisivo Paolo Bertolucci ha scritto sul proprio profilo X un post carico di amarezza: “L’assordante silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso di Jannik Sinner mi ferisce“. All’Adnkronos, il 73enne ha spiegato il senso del suo intervento social a proposito della sospensione di 3 mesi dell’altoatesino dopo il patteggiamento con la Wada riguardo il caso Clostebol. 🔗ilfattoquotidiano.it

Paolo Bertolucci: Alcaraz è in dubbio per Roma, clamoroso assist a Sinner | .it; La crisi di Alcaraz? Per lui il tennis è ancora un gioco; Le bombe di Bertolucci e Panatta: “Infortuni come Musetti? Incapaci di organizzarsi, l’unico è Sinner. Il calendario di Alcaraz? Allucinante”. Ecco le bordate dei due Davis; Montecarlo, Musetti: prima il sogno poi il crollo e un infortunio spalanca la strada ad Alcaraz. Bertolucci: “E’ stato crudele”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne