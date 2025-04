Pallanuoto Trieste dominata da Brescia per 9 8

Pallanuoto Trieste è stata superata di misura dall'An Brescia per 9-8 a Mompiano. In gara-1 di semifinale scudetto di serie A1 maschile, i lombardi si prendono così il primo punto della serie, la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha però dimostrato di potersela giocare alla pari con.

Pallanuoto, Serie A1 2025: vola la Pro Recco, vincono anche Savona e Trieste. Catania blocca la Roma Vis Nova - La 16ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto, in attesa del posticipo tra Brescia ed Ortigia, vede tornare in vetta solitaria la Pro Recco, che liquida l’Olympic Roma per 13-5 e si porta a +3 sui lombardi, che domani tenteranno di riagganciare la capolista. Puntella la terza posizione il Savona, che esce vittorioso dal derby ligure contro il Quinto per 12-7 e tiene a distanza il Trieste, che regola con un netto 14-8 il Posillipo, mentre la Roma Vis Nova frena ma difende il quinto posto grazie al pareggio per 14-14 in casa del Catania. 🔗oasport.it

Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2025: l’ultimo atto sarà SIS Roma-Orizzonte. Piegate Trieste e Rapallo in semifinale - La finale della Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto femminile sarà tra SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte: questo l’esito delle semifinali odierne, che hanno visto le capitoline piegare Trieste per 8-7 e le etnee avere la meglio sul Rapallo per 10-8. Nella prima semifinale le detentrici del trofeo della SIS Roma superano di misura la Pallanuoto Trieste, sconfitta per 8-7. Partita dai due volti, con le capitoline dominanti nella prima parte, fino a raggiungere il +4, sul 7-3, a metà terza frazione, salvo poi subire la rimonta delle giuliane, che tornano anche a -1, sul 6-7, ad inizio ultimo quarto. 🔗oasport.it

Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: Brizz corsara a Cosenza, Trieste momentaneamente quarta - Prosegue la 14ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: nei due match odierni la Brizz è corsara a Cosenza per 9-12 e si rilancia nella corsa all’ultimo posto play-off, mentre Trieste supera la Lazio per 11-6 e si porta momentaneamente al quarto posto, in attesa di Ancona-Padova, prevista mercoledì prossimo. La Brizz Nuoto acuisce la crisi del Cosenza: le acesi passano per 9-12 in trasferta e si portano a -3 dalle calabresi, che vedono ora seriamente a rischio il sesto posto, che vale l’accesso ai play-off, ma soprattutto la salvezza diretta, potendo ... 🔗oasport.it

