’Palio dei cittini’ un’opera d’arte Benocci Castelmontorio via ai lavori Inizieranno subito dopo l’Assunta

SIENA
Un Cencio con le tinte della terra di Siena. Del tufo. Alfiere e tamburino, i bambini delle Contrade che corrono il loro palio, quello dei cittini. E, in basso, 17 piccoli con giubbetto e zucchino delle Contrade, che si tengono per mano. Così il pittore del Drappellone di luglio, Riccardo Manganelli, l'artista senese che ha vinto il concorso bandito dal Comune, ha interpretato la corsa dei cittini. Un'opera molto bella e curata. Intensa. Che trasmette emozioni. Racconta i senesi del futuro a cui spetta il compito di tramandare una tradizione senza tempo. "Un palio molto bello. Penso che se, come sempre, quello dei cittini riflette in qualche modo il Drappellone di Provenzano sarà una bellissima opera d'arte", spiega il priore del Valdimontone Alberto Benocci. Che ha presentato giovedì sera, nell'ambito degli appuntamenti per la festa titolare dei Servi, il Palio di Manganelli che andrà, appunto, alla Contrada vincitrice del Palio dei cittini.

