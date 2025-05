Pagamento pensioni maggio 2025 | tutte le novità e le date da ricordare

Nel mese di maggio 2025 si avvicina il pagamento delle pensioni Inps, con importanti novità e date da segnare in calendario. Gli aventi diritto possono consultare l'importo spettante alcuni giorni prima dell'accredito, accedendo al cedolino direttamente nell'area personale del sito Inps. Scopriamo insieme tutti i dettagli da non perdere!

Sta per arrivare il pagamento delle pensioni Inps relative al mese di maggio 2025. Come di consueto, l’importo spettante sarà consultabile con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di accredito, attraverso il cedolino disponibile online nell’area personale del sito Inps. Il cedolino di maggio porta con sé diverse novità di rilievo. Tra queste, figurano i conguagli fiscali a debito per quei pensionati che, nel corso del 2024, hanno registrato ritenute IRPEF mensili inferiori rispetto a quanto effettivamente dovuto su base annua. A questi si aggiunge l’applicazione delle addizionali regionali e comunali, l’incremento al milione stabilito per il 2025 e la conferma del riordino delle detrazioni per familiari a carico, già avviato nel mese di aprile. Una serie di voci che possono influire sull’importo netto percepito, rendendo utile per ogni pensionato la verifica puntuale del proprio cedolino. 🔗Leggi su Pensionipertutti.it