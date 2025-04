Orlandi ha sfiorato il podio al debutto in Spagna

Orlandi sbarca in Spagna. Filippo Orlandi, classe 2010, ha esordito ad inizio aprile sul circuito spagolo di Jerez de La Frontera nella categoria moto 600 stock. Il giovane pilota dopo aver deciso di partecipare insieme al team toscano rc113 al campionato nazionale spagnolo con una Yamaha R6(600) un percorso importante per la crescita e il raggiungimento dell’obiettivo al campionato del mondo, ha passato l’inverno in terra iberica per prepararsi al meglio e arrivare pronti alla prima gara di campionato. Nei test pre stagionali si è fatto notare nonostante la giovane età di 15 anni contro, in griglia, ben 39 partecipanti, finendo i test con un brillantissimo secondo tempo. Sul circuito andaluso di Jerez de La Frontera dopo aver dominato fino a due minuti dal termine le qualifiche, gli sono stati cancellati i giri finali per una bandiera gialla e parte ugualmente in settima posizione. Ilrestodelcarlino.it - Orlandi ha sfiorato il podio al debutto in Spagna Leggi su Ilrestodelcarlino.it sbarca in. Filippo, classe 2010, ha esordito ad inizio aprile sul circuito spagolo di Jerez de La Frontera nella categoria moto 600 stock. Il giovane pilota dopo aver deciso di partecipare insieme al team toscano rc113 al campionato nazionale spagnolo con una Yamaha R6(600) un percorso importante per la crescita e il raggiungimento dell’obiettivo al campionato del mondo, ha passato l’inverno in terra iberica per prepararsi al meglio e arrivare pronti alla prima gara di campionato. Nei test pre stagionali si è fatto notare nonostante la giovane età di 15 anni contro, in griglia, ben 39 partecipanti, finendo i test con un brillantissimo secondo tempo. Sul circuito andaluso di Jerez de La Frontera dopo aver dominato fino a due minuti dal termine le qualifiche, gli sono stati cancellati i giri finali per una bandiera gialla e parte ugualmente in settima posizione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sabrina Minardi e i misteri di Roma, l?amore con De Pedis e le rivelazioni su Orlandi: «So che fine ha fatto Emanuela» - Era l?unica verità che conosceva. Con quella si è coricata per l?ultima volta senza più risvegliarsi. E senza che nessuno le abbia mai creduto. È morta... 🔗ilmessaggero.it

Emanuela Orlandi, la rivelazione del fratello Pietro a Fedez: “La persona che ha interesse ad allontanare dalla verità è all’interno del Vaticano, coinvolte persone troppo in alto che non possono essere toccate” - Un episodio bollente l’ultimo di Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr Marra, completamente dedicato al mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi. In studio, insieme al fratello della cittadina vaticana rapita nel 1983, anche il reporter di inchiesta Alessandro Ambrosini e Francesca Immacolata Chaouqui, soprannominata “la papessa” condannata dalla giustizia vaticana nel 2016 per la fuga di documenti nell’ambito di Vatileaks. 🔗ilfattoquotidiano.it

Caso Orlandi, Lele Mora: “Emanuela è viva e si trova in Austria. Me lo ha detto Ali Agca” - Da anni lontano dai riflettori, torna a parlare Lele Mora, l'ex agente dei vip. E prende parola sulla vicenda di Emanuela Orlandi scomparsa nel 1983 e sul Vaticano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Orlandi ha sfiorato il podio al debutto in Spagna; Scherma Vigevano, le spadiste brillano a Desio; Allievi, Rieti è futuro: tutte le sfide tricolori; Soddisfazioni e medaglie per la Dreaming Gymnastics. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Orlandi ha sfiorato il podio al debutto in Spagna - Orlandi sbarca in Spagna. Filippo Orlandi, classe 2010, ha esordito ad inizio aprile sul circuito spagolo di Jerez de La Frontera nella categoria moto 600 stock. Il giovane pilota dopo aver deciso di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Emanuela Orlandi, Vaticano ha pagato riscatto per liberarla?/ Due documenti segreti rilanciano la pista - VATICANO HA PAGATO RISCATTO PER LIBERARE EMANUELA ORLANDI? A svelare la novità è il Venerdì di Repubblica, secondo cui il primo documento ipotizzerebbe che il Vaticano abbia pagato per far ... 🔗ilsussidiario.net

Emanuela Orlandi: «Il Vaticano ha pagato un riscatto per liberarla». I dossier segreti nella sezione "Sabotaggi e attentati" - Il deputato Roberto Morassut (PD), vicepresidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ha espresso preoccupazione: «Ci era stato detto che il ... 🔗ilmattino.it