Omaggio a Ellington sul palco della Tenda

della storia del cinema: interpretato da James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, fece scandalo all’epoca, perché affrontava temi scabrosi come uno stupro. Il film, con un ritmo a orologeria e dialoghi senza respiro, è rimasto celebre anche per la sua colonna sonora, con la musica di Duke Ellington, che comparve perfino in un cameo. Ed è proprio a questo film e alle sue atmosfere musicali che si sono richiamati Francesco Bearzatti (sax tenore e clarinetto), Stefano Risso (contrabbasso ed elettronica) e Mattia Barbieri (batteria) per il loro progetto – e album – "Behind Anatomy", definito un Omaggio fantascientifico a Duke Ellington. Stasera alle 21.30 i tre musicisti saranno protagonista alla Tenda di viale Molza, per l’ultimo concerto modenese del festival Crossroads. Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Ellington sul palco della Tenda Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Anatomia di un omicidio" del viennese Otto Preminger è certamente uno dei più magistrali film giudiziaristoria del cinema: interpretato da James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, fece scandalo all’epoca, perché affrontava temi scabrosi come uno stupro. Il film, con un ritmo a orologeria e dialoghi senza respiro, è rimasto celebre anche per la sua colonna sonora, con la musica di Duke, che comparve perfino in un cameo. Ed è proprio a questo film e alle sue atmosfere musicali che si sono richiamati Francesco Bearzatti (sax tenore e clarinetto), Stefano Risso (contrabbasso ed elettronica) e Mattia Barbieri (batteria) per il loro progetto – e album – "Behind Anatomy", definito unfantascientifico a Duke. Stasera alle 21.30 i tre musicisti saranno protagonista alladi viale Molza, per l’ultimo concerto modenese del festival Crossroads.

Ne parlano su altre fonti

'La sera dei miracoli', sul palco del Teatro Nuovo un concerto omaggio al grande Lucio Dalla - Mercoledì 9 aprile grande attesa al Teatro Nuovo per lo spettacolo concerto 'La sera dei miracoli' che ha registrato sold out in ogni data e si è affermato come il tributo più autorevole in circolazione. Con un repertorio che spazia da '4 marzo 1943' a 'Come è profondo il mare', passando per... 🔗ferraratoday.it

Sanremo 2025, Damiano David: “Oggi omaggio Lucio Dalla, una sorpresa con me sul palco” - L'annuncio del frontman dei Maneskin: "Non sarò da solo" "Stasera renderò omaggio a Lucio Dalla, che nella musica italiana per me è sempre stato uno dei più grandi riferimenti". Lo ha annunciato alla conferenza stampa quotidiana del festival Damiano David, che oggi, 12 febbraio, sarà ospite della seconda serata di Sanremo 2025. "Per questo, su […] L'articolo Sanremo 2025, Damiano David: “Oggi omaggio Lucio Dalla, una sorpresa con me sul palco” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Sanremo, l’omaggio a Frizzi e le lacrime per Cristicchi. Sul palco Conti, Clerici e Scotti | Diretta - La prima standing ovation della serata è per Simone Cristicchi e per la sua poesia dedicata alla madre. Lacrime per Antonella Clerici nel ricordare Frizzi 🔗ilgiornale.it

Omaggio a Ellington sul palco della Tenda. 🔗Cosa riportano altre fonti