Ok al bilancio ma tra le proteste Famiglie penalizzate dalla Giunta

Dopo il via libera alconsuntivo (definito "sano" dall’amministrazione locale) di Casalpusterlengo e illustrato in Consiglio comunale giovedì sera dall’assessore alPiero Mussida, parla l’opposizione. L’amministrazione comunale ha liberato 700mila euro per interventi su strade, cimiteri, biblioteca, scuole, canali e non solo."Hanno approvato il consuntivo del 2024 e una variazione diche va a destinare parte dell’utile ad alcuni interventi per cui l’amministrazione si loda e si imbroda – commenta Massimo Pagani, esponente del Pd che siede in aula con Marco Minoia e Roberto Ferrari –. In Consiglio abbiamo poi saputo che sono in previsione aumenti delle tariffe per l’asilo nido, cosa che non condividiamo perché lecon bambini dovrebbero essere aiutate e incentivate.