Occhio al messaggio dall’Enel l’allarme dall’azienda

Ilgiornale.it - Occhio al messaggio dall’Enel: l’allarme dall’azienda Leggi su Ilgiornale.it Una nuova truffa sta circolando nel nostro Paese e sfrutta l'immagine di un'azienda nota come Enel: ecco a cosa bisogna stare attenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dall’uva del Barolo al latte di bufala e di capra: la skincare Made In Italy punta su ingredienti km0 e sostenibilità. Ecco 5 brand da tenere d’occhio - Cosa vi viene in mente parlando di Made in Italy? Cibo, vino, moda, automobili? Tra le molte eccellenze che esportiamo (con successo) nel mondo, il settore della bellezza si sta ritagliando uno spazio sempre più ampio grazie a brand di skincare che puntano su ingredienti di origine naturale e filiere attente alla sostenibilità. C’è chi trasforma gli scarti agricoli in una miniera di ingredienti preziosi, chi punta su formule vegan, cruelty free e chi ha messo a punto confezioni facilmente riciclabili. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milano, colpita al supermercato dall’ex con un cacciavite nell’occhio: grave donna di 43 anni - Milano – L'aggressione tra gli scaffali della Conad di Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Il colpo con un cacciavite, poco sopra l'occhio sinistro. Il sangue, le urla e l'intervento di un addetto alla sicurezza. La vittima del raid è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. 🔗ilgiorno.it

Telefonate dirottate su numeri ad alta tariffazione: occhio al messaggio truffaldino - Un numero di cellulare sconosciuto invia un messaggio con indicato un altro numero di telefono, fisso, da chiamare, per importanti comunicazioni. È solo l’ennesima truffa telefonica che in questi giorni ha raggiunto decine di perugini, alcuni dei quali per le proprie situazioni personali hanno... 🔗perugiatoday.it