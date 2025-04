Occhi azzurri capelli rossi Matilde di Canossa sarà bellissima

capelli rossi, Occhi azzurri e labbra carnose (a destra) – il più votato dai cittadini di Quattro Castella che hanno partecipato al progetto "Diffusioni, il nuovo volto di Matilde", scegliendo tra gli otto bozzetti realizzati dal pittore Ivan Lorenzo Frezzini insieme ai bambini delle scuole d'infanzia del territorio. Il "bozzetto 3" sarà dunque quello che ispirerà l'artista per il grande quadro raffigurante il volto di Matilde che sarà collocato nel castello di Bianello.Alla realizzazione del quadro parteciperanno anche i cittadini con una "Chiamata alle arti": si potrà infatti materialmente assistere Frezzini nella stesura del colore che avverrà con la modalità tecnica che lo stesso ha definito "Diffusione" con il colore fluido esteso tra i contorni definiti dal pittore, creando composizioni dove il "controllo" danza con il "caso".

