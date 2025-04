Nuovo DS Milan Furlani può sorprendere l’indiscrezione che spiazza la piazza rossonera e quello scenario inatteso

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è un Nuovo clamoroso scenario in casa Milan per quanto riguarda la ricerca di un Nuovo direttore sportivo. Nonostante i nomi di Igli Tare e Tony D'Amico ormai in pole,

Milan: tra la scelta del Nuovo DS e la sfida contro la Fiorentina. Intanto Conte… - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, venerdì 04 aprile 2025: mercato, campo e non solo 🔗pianetamilan.it

Milan, Paratici in pole come nuovo ds. Ecco cosa potrà fare da ‘dirigente inibito’ - Fabio Paratici potrebbe essere presto il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha raggiunto un accordo verbale con i rossoneri per occupare una casella vacante in via Aldo Rossi dalla fine dello scorso anno. Al momento, Paratici è però inibito e restano da definire alcune clausole con cui il Milan […] L'articolo Milan, Paratici in pole come nuovo ds. Ecco cosa potrà fare da ‘dirigente inibito’ è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Mistero Milan, quando arriva il nuovo ds? Lo scenario dopo l’incontro tra Furlani e Igli Tare - Di certo c’è solo una cosa: i colloqui. Perché per tutto il resto aleggia un alone di mistero che in casa Milan deve sparire presto, se si vuole programmare il futuro con efficacia. E come sempre, bisogna guardare ai fatti per trarre poi eventuali conclusioni: dopo la vicenda piuttosto clamorosa legata a Paratici, l’ad Furlani è tornato a valutare una rosa di candidati che già aveva sulla sua scrivania da marzo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nuovo DS Milan, Furlani può sorprendere: indiscrezione che spiazza, scenario completamente inatteso - Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, può sorprendere: senza il profilo giusto l’attuale struttura potrebbe rimanere invariata Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nuovo clamoros ... 🔗milannews24.com

Nuovo ds del Milan, serve tempo. Proseguono i contatti Furlani-Tare - Candidati alternativi ancora in corsa. L'ex dirigente della Lazio porta conoscenze e personalità, ma la scelta può arrivare dopo la finale di Coppa Italia ... 🔗gazzetta.it

La strana storia del ds del Milan: forse si aspetta un dirigente impegnato - Paratici è saltato, Tare è libero ma forse il club aspetta un'altra figura. Le urgenze: il tecnico e i rinnovi di Theo e Maignan ... 🔗corrieredellosport.it