Nuovo asfalto a Sorbolo

asfalto, con un intervento di manutenzione in corso all’altezza della rotatoria di Sorbolo Levante di Brescello, sull’arteria viaria che collega a Poviglio.Questi lavori, frutto di un accordo tra il Comune di Brescello e la Provincia di Reggio, sono in fase di completamento e vanno a unirsi alle manutenzioni già eseguiti in Strada della Cisa, in direzione Parma e Brescello. Ovviamente la presenza del cantiere prevede qualche disagio alla viabilità, con possibili incolonnamenti nelle ore di punta. Ilrestodelcarlino.it - Nuovo asfalto a Sorbolo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Quel tratto di strada è da anni contestato per il traffico intenso e per disagi che si ripetono periodicamente anche a causa di problemi dovuti a passaggi a livello bloccati e incidenti vari. Si tratta dell’ex Statale 62 tra Brescello e la provincia di Parma. Ma in questi giorni si sta lavorando almeno per rendere migliore l’, con un intervento di manutenzione in corso all’altezza della rotatoria diLevante di Brescello, sull’arteria viaria che collega a Poviglio.Questi lavori, frutto di un accordo tra il Comune di Brescello e la Provincia di Reggio, sono in fase di completamento e vanno a unirsi alle manutenzioni già eseguiti in Strada della Cisa, in direzione Parma e Brescello. Ovviamente la presenza del cantiere prevede qualche disagio alla viabilità, con possibili incolonnamenti nelle ore di punta.

Su altri siti se ne discute

Strada Rocca romana, altri tre chilometri di asfalto nuovo - Continuano gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada 90 "Rocca romana". I lavori della Provincia di Viterbo interessano un tratto di circa tre chilometri, a partire dal 3,500, in continuità con quelli già realizzati negli anni scorsi. L'intervento fa parte del piano... 🔗viterbotoday.it

Frosinone, da oggi nuovo asfalto su via Marittima - In partenza i lavori sull’asfalto di via Marittima, senza alcun onere economico per le casse comunali. “Nella giornata di giovedì 20 febbraio, (oggi ndr) il personale specializzato effettuerà i lavori di rifacimento in due tratti – fanno sapere dall’ufficio tecnico comunale – In particolare, nel primo tratto, compreso tra l’intersezione di viale Europa, via Ciamarra fino al cantiere di competenza Acea, si interverrà, in modo definitivo, sull’asfalto ammalorato, con la posa di un nuovo tappetino di usura. 🔗laspunta.it

Chiusa al traffico via Marco Polo: lavori in corso per il nuovo asfalto e la pista ciclabile [FOTO] - Divieto di transito e sosta dalle 6 alle 18 in via Marco Polo fino al 28 marzo per consentire il rifacimento dell’asfalto, ma anche la realizzazione della pista ciclabile al margine di una delle due carreggiate con la verniciatura rossa già completata... 🔗ilpescara.it

Nuovo asfalto a Sorbolo; Torna la truffa dell'asfalto: ecco come funziona; Prolungamento di via Forlanini, «Lavori appaltati entro l'estate»; Truffa ’del catrame’, il caso: Non lasciateli entrare. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Addio buche stradali, il nuovo asfalto che si ripara da solo nato con l’AI - Nuovo asfalto rivoluzionario in arrivo: una novità tecnologica che, con l’ausilio dell’AI, riesce ad autoripararsi evitando le pericolose buche. 🔗virgilio.it

Sorbolo, furgone bloccato sui binari: traffico in tilt - Nuovo incidente a un passaggio a livello in cui, questa volta, è rimasto bloccato un furgone con il cestello. È accaduto a metà pomeriggio, all’incrocio fra via Mantova e strada della Croce, fra Chioz ... 🔗gazzettadiparma.it

Nuovo arredo del centro, dall’asfalto ai vasi di marmo: tutti i dubbi dei cittadini - Per prima cosa il Corso è stato cablato. Poi è stato rimosso l’asfalto e è stato posato quello nuovo. Ieri infine sono arrivati gli arredi veri e propri. Che sarebbero stati di travertino ... 🔗ilmessaggero.it