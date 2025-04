Nuova sede Camera Commercio Confesercenti e Confartigianato favorevoli a uscire dal centro

Camera di Commercio, Confesercenti e Confartigianato dicono ”sì“. L’associazione di categoria sottolinea come sia "ormai inevitabile l’abbandono della storica sede di Corte Campana", manifestando "sintonia con quanto emerso dalla relazione tecnica sull’attuale sede, che presenta consistenti problemi di staticità che impongono scelte radicali: o un importante investimento per la sua messa a norma, o la cessione.""Come Confesercenti – si legge in una nota – esprimiamo innanzitutto un apprezzamento per la linea della condivisione di questo importante passaggio che il presidente Tamburini sta portando avanti. Dalla relazione che i tecnici ci hanno esposto nella prima riunione con tutte le componenti Camerali, emerge chiaramente come un investimento sull’attuale sede di Corte Campana non solo prevederebbe un notevole esborso ma al tempo stesso non metterebbe comunque la sede stessa in regola con tutte le nuove normative di sicurezza. Lanazione.it - Nuova sede Camera Commercio. Confesercenti e Confartigianato favorevoli a uscire dal centro Leggi su Lanazione.it Spostamento delladidicono ”sì“. L’associazione di categoria sottolinea come sia "ormai inevitabile l’abbandono della storicadi Corte Campana", manifestando "sintonia con quanto emerso dalla relazione tecnica sull’attuale, che presenta consistenti problemi di staticità che impongono scelte radicali: o un importante investimento per la sua messa a norma, o la cessione.""Come– si legge in una nota – esprimiamo innanzitutto un apprezzamento per la linea della condivisione di questo importante passaggio che il presidente Tamburini sta portando avanti. Dalla relazione che i tecnici ci hanno esposto nella prima riunione con tutte le componentili, emerge chiaramente come un investimento sull’attualedi Corte Campana non solo prevederebbe un notevole esborso ma al tempo stesso non metterebbe comunque lastessa in regola con tutte le nuove normative di sicurezza.

