Nuova raccolta rifiuti Il metodo porta a porta sui banchi del Consiglio

raccolta dei rifiuti nel capoluogo, con l’introduzione dei nuovi recipienti da esporre, compresa la frazione umida, taglierà la soglia dei due mesi, eppure le criticità non sono ancora del tutto appianate. Lo dimostra il fatto che sono due le interrogazioni che hanno per oggetto proprio il nuovo sistema all’ordine del giorno del cosiglio comunale che si riunirà all’inizio della prossima settimana. La prima è quella dei consiglieri di Sondrio Democratica Francesco Bettinelli, Donatella Di Zinno e Alessandro Spolini che ha per oggetto "Nuova raccolta differenziata, a che punto è la distribuzione dei nuovi contenitori?". In effetti la distribuzione dei bidoni è andata piuttosto a rilento, con il risultato di un mix tra vecchio e nuovo che si è tradotto in un pessimo spettacolo (per altro ancora visibile in diverse zone del capoluogo) composto da sacchi di ogni colore in giorni e modalità non corrette. Ilgiorno.it - Nuova raccolta rifiuti. Il metodo porta a porta sui banchi del Consiglio Leggi su Ilgiorno.it Il 3 maggio "Differenziamoci", quell’imperativo che sintetizza la rivoluzione delladeinel capoluogo, con l’introduzione dei nuovi recipienti da esporre, compresa la frazione umida, taglierà la soglia dei due mesi, eppure le criticità non sono ancora del tutto appianate. Lo dimostra il fatto che sono due le interrogazioni che hanno per oggetto proprio il nuovo sistema all’ordine del giorno del cosiglio comunale che si riunirà all’inizio della prossima settimana. La prima è quella dei consiglieri di Sondrio Democratica Francesco Bettinelli, Donatella Di Zinno e Alessandro Spolini che ha per oggetto "differenziata, a che punto è la distribuzione dei nuovi contenitori?". In effetti la distribuzione dei bidoni è andata piuttosto a rilento, con il risultato di un mix tra vecchio e nuovo che si è tradotto in un pessimo spettacolo (per altro ancora visibile in diverse zone del capoluogo) composto da sacchi di ogni colore in giorni e modalità non corrette.

