Norman Reedus reciterà nel film horror Pendulum prodotto da Darren Aronofsky

In New Mexico sono iniziate le riprese del film Pendulum e nel cast ci sarà anche Norman Reedus, l'interprete di Daryl in The Walking Dead. Norman Reedus farà parte del cast di Pendulum, il film horror prodotto da Darren Aronofsky. Le riprese sono attualmente in corso in New Mexico e a finanziare il progetto è C2. I protagonisti di Pendulum che erano già stati annunciati in precedenza sono Joseph Gordon-Levitt e Phoebe Dynevor. Al centro della trama ci sarà una giovane coppia, composta da Patrick e Abigail, che intraprende un viaggio con destinazione un luogo tranquillo dove effettuare un'esperienza new age in New Mexico. I due protagonisti vengono attirati dall'opportunità nella speranza di superare emotivamente un evento traumatico.

