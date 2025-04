Nidi ai vertici regionali La ricettività è al 60

Comune a misura di bambino. E' un bilancio positivo quello del sistema integrato 0-3 anni grazie al quale Fucecchio si conferma uno dei Comuni con la più alta ricettività a livello regionale, andando a rispondere in maniera concreta alla richiesta da parte delle famiglie. La sindaca Emma Donnini, accompagnata dalla coordinatrice pedagogica Jessica Magrini e dalle referenti dell'ufficio scuola Giulia Pacini e Adriana Luciano, ha fatto visita alle otto strutture presenti sul territorio comunale per salutare le educatrici e i bambini e fare il punto sulla situazione.Ad oggi l'offerta sul territorio è di sette Nidi d'infanzia, di cui due pubblici (La gabbianella e Filo e palla), tre privati convenzionati (L'Ape Maia, L'isola che c'è, Peter Pan) e due privati (Il fantabosco e Le coccinelle), ai quali si aggiunge uno spazio gioco privato (La coccinella).

