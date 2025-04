Nella pancia del corteo La trattativa con i pro Pal e i contestatori diffusi

corteo facevano presagire tutt’altro scenario. Alla fine, l’opera di mediazione di Anpi e polizia ha fatto sì che tutto filasse più o meno liscio, al netto degli insulti reiterati alla Brigata ebraica. Il venerdì dell’ottantesimo anniversario della Liberazione comincia in salita, come del resto preannunciato dai Giovani palestinesi: "La nostra presenza in testa non è una richiesta simbolica, ma una presa di posizione politica precisa: vogliamo e dobbiamo stare davanti, come espressione viva e attuale della Resistenza". Per raggiungere il loro obiettivo, duecento tra pro Pal ed esponenti di Carc, sindacati di base e anarchici si presentano poco dopo le 11. Ilgiorno.it - Nella pancia del corteo. La trattativa con i pro Pal e i contestatori “diffusi” Leggi su Ilgiorno.it I commenti del post manifestazione parlano di "giornata pacifica e partecipata" e di "bella Milano" attraversata da un "fiume di persone". Le premesse della vigilia e le tensioni che hanno agitato la partenza delfacevano presagire tutt’altro scenario. Alla fine, l’opera di mediazione di Anpi e polizia ha fatto sì che tutto filasse più o meno liscio, al netto degli insulti reiterati alla Brigata ebraica. Il venerdì dell’ottantesimo anniversario della Liberazione comincia in salita, come del resto preannunciato dai Giovani palestinesi: "La nostra presenza in testa non è una richiesta simbolica, ma una presa di posizione politica precisa: vogliamo e dobbiamo stare davanti, come espressione viva e attuale della Resistenza". Per raggiungere il loro obiettivo, duecento tra pro Pal ed esponenti di Carc, sindacati di base e anarchici si presentano poco dopo le 11.

