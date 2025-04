Navi cinesi e portaerei Usa acque calde nel Pacifico

Navi militari nel Pacifico occidentale, usando le rotte marittime limitrofe al Giappone, dopo che una portaerei Usa aveva raggiunto la medesima area Ilgiornale.it - Navi cinesi e portaerei Usa: acque calde nel Pacifico Leggi su Ilgiornale.it Pechino ha inviato le suemilitari neloccidentale, usando le rotte marittime limitrofe al Giappone, dopo che unaUsa aveva raggiunto la medesima area

Taipei,27 aerei e 21 navi da guerra cinesi intorno a isola - Almeno 27 aerei, 21 navi da guerra e 10 navi della Guardia Costiera cinese si trovano oggi intorno a Taiwan, ha reso noto il ministero della Difesa di Taipei. Da parte sua, il governo cinese ha affermato che la "punizione" di Taiwan continuerà fino alla fine del suo tentativo di indipendenza. Ieri Pechino aveva avvertito oggi che gli sforzi per garantire l'indipendenza di Taiwan porteranno alla "guerra". 🔗quotidiano.net

Satelliti cinesi, navi spia iraniane e osservatori russi: chi aiuta gli Houthi - I satelliti cinesi a supporto degli Houthi dello Yemen che prendono di mira le navi militari americane e alleate. Per il Pentagono queste implicazioni non sono da sottovalutare 🔗ilgiornale.it

Dazi, nuova tasse sulle navi cinesi che arrivano negli Usa. Pechino blocca le importazioni di gnl statunitense - Proseguono le schermaglie commerciali tra Stati Uniti e Cina. Washington ha annunciato nuove tasse per le navi di fabbricazione cinese che attraccano negli Stati Uniti. La mossa potrebbe avere importanti ripercussioni sulle rotte di spedizione globale e far salire ulteriormente la tensione con Pechino. Le tariffe, secondo la proposta elaborata dall’amministrazione Trump, entreranno in vigore fra sei mesi. 🔗ilfattoquotidiano.it

