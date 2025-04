MotoGP oggi in tv GP Spagna 2025 orari qualifiche e Sprint Race streaming programma TV8 e Sky

oggi, sabato 26 aprile, assisteremo a una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso di oggi si parla di 12 tornate.In MotoGP bisognerà quindi essere perfetti. Francesco Bagnaia ha mostrato dei segnali di ripresa nel corso delle prove libere di ieri e delle qualifiche. Pecco vuole lanciare il guanto di sfida al suo compagno di squadra, Marc Marquez, e farlo in terra spagnola è assai significativo. Vedremo quest’oggi come andrà a finire, ma sicuramente le emozioni non mancheranno. Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky Leggi su Oasport.it , sabato 26 aprile, assisteremo a una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, in, si andrà a caccia del tempo migliore nelle, ma ci sarà da gestire anche la. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso disi parla di 12 tornate.Inbisognerà quindi essere perfetti. Francesco Bagnaia ha mostrato dei segnali di ripresa nel corso delle prove libere di ieri e delle. Pecco vuole lanciare il guanto di sfida al suo compagno di squadra, Marc Marquez, e farlo in terra spagnola è assai significativo. Vedremo quest’come andrà a finire, ma sicuramente le emozioni non mancheranno.

