Mosca restituisce il corpo della giornalista ucraina arrestata dal esercito russo dopo sei mesi dalla morte

Il corpo della giornalista ucraina Viktoria Roshchyna è stato riconsegnato alla sua famiglia e al suo paese. Roshchyna era stata arrestata dall'esercito russo.

Israele, Hamas restituisce il corpo di Shiri Bibas: Netanyahu giura vendetta per la morte dei due bimbi - La mamma dei due fratellini dai capelli rossi non si trova nel feretro che reca il suo nome, ma sarebbe stata sostituita dal corpo di una donna di Gaza. Hamas ha definito quanto accaduto "un errore" e ha proceduto alla consegna di un quinto corpo, chiedendo indietro quello consegnato giovedì L'articolo Israele, Hamas restituisce il corpo di Shiri Bibas: Netanyahu giura vendetta per la morte dei due bimbi proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Travolto da un'onda anomala in Portogallo: il mare restituisce il corpo del 36enne comasco - Si è ancora in attesa dell’identificazione ufficiale, ma non sembrano esserci troppi dubbi. A rendere noto il ritrovamento di un corpo nelle acque al largo di Vila do Conde in Portogallo sono le stesse autorità locali: “Un cadavere è stato rinvenuto al largo di Vila do Conde: si tratterebbe di un... 🔗quicomo.it

Anche un corpo è un testimone. L’accanimento di Mosca contro Vika - Il corpo della giornalista ucraina di 27 anni, Victoria Roshchina, si trova da qualche parte in Russia da più di cinque mesi. Mosca continua a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Mosca restituisce il corpo della giornalista ucraina arrestata dall'esercito russo dopo sei mesi dalla morte - Viktoria Roshchyna è stata fatta prigioniera nell'agosto 2023, mentre indagava su ciò che accadeva nei territori ucraini occupati. Ora, tornata a casa, avrà finalmente una sepoltura. Ma la sua famigli ... 🔗ilfoglio.it

La giornalista Victoria Roshchina è tornata nella sua Ucraina ma da morta: era stata arrestata dai russi - Victoria Roshchina è tornata nella sua Ucraina. Ma morta, dopo una durissima carcerazione. I resti della giornalista sono stati restituiti a Kiev. 🔗globalist.it

Mosca conferma, arrestata e detenuta giornalista ucraina - (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il ministero della Difesa russo ha confermato che la giornalista ucraina Viktoria Roshchyna, scomparsa nell'agosto 2023, è detenuta nel territorio occupato dai russi. 🔗msn.com