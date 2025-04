Morte di Papa Francesco le principali immagini dei funerali

Morte Papa Francesco, il totonomi per il successore: tra gli italiani il segretario di Stato Parolin e il presidente della CEI Zuppi - In pole ci sarebbe il Segretario di Stato Pietro Parolin, conosciuto a livello internazionale grazie alla sua attività diplomatica e che potrebbe rassicurare quanti sono desiderosi di una maggiore capacità di mediazione nel portare avanti le riforme nella Chiesa Dopo la morte di Papa Francesc 🔗ilgiornaleditalia.it

Morte Papa Francesco, la Lega di Serie A rinvia le gare di oggi:il comunicato - A seguito della morte di Papa Francesco, di fatto, la Lega di Serie A ha annunciato il rinvio delle partite di oggi. La mattinata di oggi è stata contraddistina dal’annuncio della morte di Papa Francesco. A seguito di quesa notizia, di fatto, la Lega di Serie A ha comunicato il rinvio a data da destinarsi delle gare programmare oggi. Ecco le partite rinviate: Serie A ENILIVE: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma Juventus. 🔗spazionapoli.it

Emmanuel Macron esprime condoglianze per la morte di Papa Francesco - "Le mie condoglianze ai cattolici del mondo intero": così il presidente francese Emmanuel Macron commenta la morte di Papa Francesco. "Da Buenos Aires a Roma, papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, su X, dopo la notizia della morte di Papa Francesco. 🔗quotidiano.net

Funerali di Papa Francesco: Trump, Macron, Mattarella e i leader mondiali a Roma per l’ultimo addio - Funerali di Papa Francesco chi era presente tra leader mondiali, politici e reali a Roma: Trump, Macron, Mattarella per l’ultimo addio ... 🔗msn.com

La morte di Papa Francesco, il gigante umile che ha illuminato il cammino (di Andrea Bocelli) - L'intero consorzio umano ha avuto in soccorso la grazia di essere accompagnato da un Papa dominato dallo Spirito Santo, da un uomo del Bene, paladino di quella pace che oggi è ... 🔗ilmattino.it

Come è morto Papa Francesco: sintomi e cause dell’ictus - Papa Francesco è morto per un ictus cerebrale, la principale causa di disabilità in Italia e la seconda causa di morte ... 🔗fanpage.it