Morta suicida Virginia Giuffrè la donna che accusò di abusi il Principe Andrea

Virginia Giuffrè è Morta. Si è tolta la vita a Brisbane, in Australia, lasciando dietro di sé non solo una famiglia spezzata dal dolore, ma anche un vuoto profondo nella battaglia per i diritti delle vittime di abuso. La notizia della sua scomparsa, rilanciata oggi da fonti ufficiali dopo l'annuncio della famiglia, arriva inaspettata ma dopo una serie di problemi che si erano riscontrati negli ultimi tempi in cui aveva anche dichiarato di avere i giorni contati.Aveva solo 41 anni e un passato che pesava come un macigno. Il suo nome era balzato alle cronache globali dopo che aveva denunciato Jeffrey Epstein e il Principe Andrea d'Inghilterra, rivelando le oscure trame di un sistema di sfruttamento sessuale che coinvolgeva alcuni tra i più potenti della Terra. Ora che Virginia Giuffrè è Morta, ci si interroga su quanto realmente pesi il coraggio, su quanto possa costare dire la verità.

Morta suicida Virginia Giuffre, principale accusatrice di Epstein: "Insopportabile il peso dell'abuso" - La donna era una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein Virginia Giuffre, figura centrale nella denuncia contro il magnate Jeffrey Epstein, è morta suicida all'età di 41 anni. La tragedia è avvenuta nella sua fattoria a Neergabby, in Australia Occidentale, dove viveva da alcuni anni. Il comunicato della famiglia: "Ha combattuto tutta la vita" La famiglia di Virginia ha confermato la notizia con un comunicato diffuso da NBC News, in cui ha espresso un dolore profondo:"È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è mancata la scorsa notte.

Virginia Giuffre è morta, suicida a 41 anni l'accusatrice di Jeffrey Epstein - (Adnkronos) – Virginia Giuffre è morta suicida. La prima delle vittime di Jeffrey Epstein a rendere pubblica la sua identità accusando il finanziere e la ex Ghislaine Maxwell di traffico sessuale e il principe Andrea di abusi, si è uccisa a 41 anni nella sua casa in Australia. A darne notizia è stata la famiglia.

Morta suicida Virginia Giuffre, principale accusatrice di Epstein: "Insopportabile il peso dell'abuso" - Il comunicato della famiglia di Virginia Giuffre: "È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è mancata la scorsa notte nella sua fattoria nell'Australia Occidentale. Si è suicidata dopo aver sofferto per tutta la vita a causa delle violenze sessuali e del traffico di esseri umani" di cui è stata vittima.

