Monza cani antidroga in prestito ai Comuni vicini Sì ma a pagamento

Monza, 26 aprile 2025 – Quando nel 2017 la Giunta di centrodestra aveva comprato il primo, aveva scelto il pastore tedesco di una sua agente, subito ribattezzato Narco. Perché l’idea era quella di dare la caccia agli spacciatori di droga, ai piccoli pusher dei parchetti pubblici. Non erano mancate le polemiche, specie quando si era scoperto che il cane proveniva da un allevamento in cui si simpatizzava un po’ troppo per il fascismo.L’assessore leghista Federico Arena aveva tirato dritto ed era riuscito a farsene comprare anche un nuovo nuovo da affiancargli, nome in codice Boss, pure lui in servizio al Nost, il Nucleo operativo sicurezza tattica (oggi ribatezzato con il più rassicurante “territoriale“). Nel frattempo l’attività delle unità cinofile della polizia locale di Monza è stata tanto apprezzata che è stata confermata dal sindaco successivo di centrosinistra e hanno cominciato addirittura a chiedere in prestito i cani da altri Comuni. Ilgiorno.it - Monza: cani antidroga in prestito ai Comuni vicini? Sì, ma a pagamento Leggi su Ilgiorno.it , 26 aprile 2025 – Quando nel 2017 la Giunta di centrodestra aveva comprato il primo, aveva scelto il pastore tedesco di una sua agente, subito ribattezzato Narco. Perché l’idea era quella di dare la caccia agli spacciatori di droga, ai piccoli pusher dei parchetti pubblici. Non erano mancate le polemiche, specie quando si era scoperto che il cane proveniva da un allevamento in cui si simpatizzava un po’ troppo per il fascismo.L’assessore leghista Federico Arena aveva tirato dritto ed era riuscito a farsene comprare anche un nuovo nuovo da affiancargli, nome in codice Boss, pure lui in servizio al Nost, il Nucleo operativo sicurezza tattica (oggi ribatezzato con il più rassicurante “territoriale“). Nel frattempo l’attività delle unità cinofile della polizia locale diè stata tanto apprezzata che è stata confermata dal sindaco successivo di centrosinistra e hanno cominciato addirittura a chiedere inda altri

