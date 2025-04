Modena trionfa a Bari salvezza vicina e sogno playoff sempre più reale

Uno dei proverbi più celebri della nostra lingua recita testualmente 'L'appetito vien mangiando'. Ovvero, iniziare a fare qualcosa di molto interessante, intrigante, può portare l'uomo a volerne sempre di più. L'uomo o, in questo caso, una squadra. Ebbene, se il Catanzaro era stato un colpo di reni inatteso, se Pisa sembrava come un coniglio pescato dal cilindro, Bari certifica ciò che il Modena ha saputo costruirsi nelle settimane successive alla caduta di Castellammare: l'ambizione di un finale dal sapore diverso. La vittoria del San Nicola mette un macigno enorme, praticamente decisivo sul discorso salvezza (l'aritmetica è solo una prassi) e apre ancor di più lo scenario playoff. Afferrando tra le mani il calendario, i canarini si accorgeranno presto che potranno puntare ad entrare nelle prime otto o magari lo hanno già fatto sul volo di ritorno dalla Puglia.

