Milano 17enne travolta e uccisa da un treno

travolta da un treno nella stazione di Greco-Pirelli a Milano. La giovane, a quanto si apprende, è stata trasportata immediatamente in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è deceduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Una ragazza di 17 anni è morta ieri sera, dopo essere statada unnella stazione di Greco-Pirelli a. La giovane, a quanto si apprende, è stata trasportata immediatamente in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è deceduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli .

Ne parlano su altre fonti

Tragedia a Milano: 17enne travolta e uccisa da un treno mentre attraversava i binari - Sulla dinamica dell’incidente, sono in corso accertamenti. La salma è stata disposta all’autorità giudiziaria per una successiva autopsia 🔗affaritaliani.it

Metro di Milano da incubo: 16enne sfregiata da tre nordafricani, 17enne abusata da un egiziano - Due casi quasi in fotocopia nella metro di Milano, in poche ore. La prima è avvenuta la sera dell’8 marzo ma resa nota solo oggi. Una ragazza di 16 anni è stata seguita e ferita al volto alla stazione della centralissima metro Cadorna di Milano, dopo essere stata presa di mira da un gruppo di ragazzi mentre era insieme a un’amica. La sera dell’8 marzo, intorno alle 20.30, la giovane – italiana del 2009 – si trovava sulla banchina della metro in direzione Rho Fiera, quando è stata avvicinata da tre giovani, presumibilmente nordafricani, che hanno iniziato a rivolgerle commenti volgari. 🔗secoloditalia.it

Lo Spettacolo “Nicole Travolta Is Doing Alright” è a Milano - NICOLE TRAVOLTA IS DOING ALRIGHT – Bad with money, great with a (spray) gun è lo spettacolo della californiana NICOLE TRAVOLTA che sarà sul palco dello SLOW MILL di Milano, per la sua prima volta in assoluto in Italia, venerdì 14 marzo. L’esilarante viaggio di Nicole Travolta alla scoperta di se stessa Venerdì 14 marzo, il palco dello Slow Mill di Milano ospiterà l’attrice e comica californiana Nicole Travolta per lo spettacolo “Nicole Travolta Is Doing Alright – Bad with money, great with a (spray) gun”. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Treno investe e uccide 17enne a Milano; Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco-Pirello; Tragedia a Milano: 17enne travolta e uccisa da un treno mentre attraversava i binari; Milano, 17enne travolta e uccisa da un treno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Milano, 17enne travolta e uccisa da un treno - (Adnkronos) - Una ragazza di 17 anni è morta ieri sera, dopo essere stata travolta da un treno nella stazione di Greco-Pirelli a Milano. La giovane, a quanto si apprende, è stata trasportata immediata ... 🔗msn.com

Milano, attraversa i binari in monopattino: 17enne investita e uccisa da un treno - Una ragazza di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita da un treno, venerdì sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli. La giovane stava attraversando i binari ... 🔗msn.com

Milano, tragedia sui binari: 17enne su monopattino travolta e uccisa da un treno alla stazione di Greco-Pirelli - Una serata drammatica si è consumata ieri alla stazione ferroviaria di Greco-Pirelli, a Milano. Una ragazza di 17 anni, di origini filippine, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno m ... 🔗ticinonotizie.it