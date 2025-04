Milan di Conceiçao Verso la Coppa Italia e Futuro Incerto

Milan nella versione riveduta e corretta. In tre partite, sette gol fatti e uno solo subito. Così, Sergio Conceiçao accarezza un sogno paradossale: vincere due titoli in appena cinque mesi, nonostante i bagagli già praticamente pronti. L'ultimo a centrare una doppietta nella stessa stagione era stato Carlo Ancelotti: SuperCoppa europea e Mondiale per club nel 2007. Il portoghese, dopo la SuperCoppa Italiana, ha messo nel mirino la Coppa Italia che si giocherà il 14 maggio col Bologna, con tanto di pass per l'Europa League. Poi, con ogni probabilità, il Milan farà valere la clausola che consentirà di dirsi addio già a giugno e non nel 2026.Nel frattempo, il tecnico ha ridisegnato la squadra che, da Udine, gioca con la stessa formazione, un 3-4-3 camaleontico capace di trasformarsi in 4-4-2.

