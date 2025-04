Milan Borghi Vincere la Coppa Italia salverebbe un po’ la stagione

Borghi, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle prospettive del Milan a 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco le sue dichiarazioni Pianetamilan.it - Milan, Borghi: “Vincere la Coppa Italia salverebbe un po’ la stagione” Leggi su Pianetamilan.it Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle prospettive dela 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco le sue dichiarazioni

Udinese-Milan, Pulisic: “Bello vincere così. Maignan? L’importante è che stia bene” - Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 🔗pianetamilan.it

Milan, Scaroni: “Cardinale determinato a vincere. RedBird fondamentale” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri e non solo. Parole anche sul futuro, sul DS e sugli obiettivi 🔗pianetamilan.it

Conferenza stampa Vieira post Inter Genoa: «Usciamo a testa alta, abbiamo fatto meglio rispetto al Milan. I nerazzurri possono vincere la Champions!» - di RedazioneConferenza stampa Vieira post Inter Genoa: le parole del tecnico del Grifone dopo la sconfitta rimediata in campionato contro i nerazzurri La conferenza stampa di Patrick Vieira al termine di Inter Genoa, match della 26^ giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 1 a 0. «Usciamo a testa alta, abbiamo giocato meglio rispetto alla gara col Milan ma usciamo senza punti. Abbiamo dimostrato di essere uniti, organizzati. 🔗internews24.com

Milan in finale, quanto vale vincere la Coppa Italia: le cifre - Il Milan incassa un discreto gruzzoletto di denaro andando in fondo alla Coppa Italia e ottenendo anche il pass per la Supercoppa Italiana. 🔗milanlive.it

Il Milan si fa i conti: Coppa Italia e Supercoppa valgono 20 milioni - É indicativamente la cifra che - tutto compreso - il Diavolo porterebbe a casa tra premi, botteghino e parte commerciale vincendo i due trofei nazionali. Un buon puntello finanziario in vista dell'ann ... 🔗gazzetta.it

Milan-Bologna, quando si gioca la finale di Coppa Italia - Saranno le squadre di Sergio Conceiçao e di Vincenzo Italiano a contendersi il trofeo all'Olimpico di Roma: tutti i dettagli ... 🔗msn.com