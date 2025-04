Mic 290mila ingressi nei musei e nei parchi archeologici il 25 aprile bene la Campania

290mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione. Di seguito il Ministero della cultura comunica i primi dati provvisori fin qui pervenuti. ViVe – Vittoriano – ingresso gratuito 21.723; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 20.000; Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli 18.330; Reggia di Caserta 16989; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 15.000: Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 14.822; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 11.821; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 11.744; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.924; Galleria dell'Accademia di Firenze 7.259; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.

