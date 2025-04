Meteo Roma oggi sabato 26 aprile

Leggi su Funweek.it

si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di fedeli e delegazioni da tutto il mondo per i funerali di Papa Francesco, previsti per26. Molti si sono interrogati sulle condizionirologiche per questa giornata di lutto e preghiera.Secondo le ultime previsioni di Il.it, la giornata di26sarà caratterizzata da un clima gradevole e ampiamente soleggiato sulla città di. L’assenza di pia rappresenta un sollievo per i numerosi fedeli che si raduneranno in Piazza San Pietro e lungo il percorso che seguirà il feretro del Santo Padre, dalla Basilica Vaticana a Santa Maria Maggiore, luogo della sua sepoltura.Le temperature si manterranno in linea con la stagione primaverile, oscillando tra una minima di +10°C e una massima che raggiungerà i +23°C.