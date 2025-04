Mercato Juventus c’è anche quel nome per l’attacco serviranno 35 40 milioni di euro Gli ultimi aggiornamenti

Mercato Juventus, serviranno 35-40 milioni per l’attaccante: tutti gli aggiornamenti in vista dell’estateNon solo Osimhen, il grande sogno per l’attacco della Juventus. Il Mercato Juventus valuta alternative importanti, da Jonathan David a Retegui, ed avrebbe messo gli occhi anche su Liam Delap.Il centravanti classe 2003 si è messo in Premier League con la maglia dell’Ipswich Town, club che ne detiene il cartellino e che ha già fissato il suo prezzo di Mercato. La cifra di Mercato si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro, come riferito da Tuttosport. .com Juventusnews24.com - Mercato Juventus, c’è anche quel nome per l’attacco: serviranno 35-40 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti Leggi su Juventusnews24.com 35-40per l’attaccante: tutti gliin vista dell’estateNon solo Osimhen, il grande sogno perdella. Ilvaluta alternative importanti, da Jonathan David a Retegui, ed avrebbe messo gli occhisu Liam Delap.Il centravanti classe 2003 si è messo in Premier League con la maglia dell’Ipswich Town, club che ne detiene il cartellino e che ha già fissato il suo prezzo di. La cifra disi aggira tra i 35 e i 40di, come riferito da Tuttosport. .com

Mercato Juventus: sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa può lasciare Torino! L'ultima indiscrezione sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: possibile sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa potrebbe lasciare i bianconeri! L'ultima voce sul suo futuro Secondo quanto riferito da Fabiana Della Valle, non c'è solo Andrea Cambiaso in ottica di una possibile cessione eccellente nella prossima estate, con il terzino che continua ad essere corteggiato dal Manchester City. Anche Federico Gatti, secondo la giornalista, potrebbe essere 'sacrificato' dalla dirigenza nel prossimo mercato Juventus visto il reparto difensivo comunque affollato grazie anche al rientro di Gleison ...

Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato riguardante il brasiliano: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo L'edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Douglas Luiz, centrocampista che la scorsa estate il calciomercato Juventus ha acquistato dall'Aston Villa e che non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione.

Mercato Juventus, idea di scambio in Premier League! La possibile contropartita per Zirkzee. L'indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, idea di scambio in Premier! I dettagli sulla possibile contropartita per Zirkzee dal Manchester United Come riferito dalla BBC, il calciomercato Juve non molla Zirkzee e potrebbe intavolare una trattativa di scambio con il Manchester United per portare l'ex Bologna a Torino nella prossima estate. La contropartita per i Red Devils potrebbe essere Douglas Luiz.

