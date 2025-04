Melania Trump oggi compie 55 anni compleanno sottotono in occasione dei funerali di Papa Francesco

oggi Melania Trump compia 55 anni, è presente al funerale di Papa Francesco: da fervente cattolica ci teneva ad esserciL'articolo Melania Trump oggi compie 55 anni: compleanno sottotono in occasione dei funerali di Papa Francesco proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Melania Trump oggi compie 55 anni: compleanno sottotono in occasione dei funerali di Papa Francesco Leggi su Ildifforme.it Nonostantecompia 55, è presente al funerale di: da fervente cattolica ci teneva ad esserciL'articolo55indeidiproviene da Il Difforme.

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, sabato i funerali: oggi l’ufficializzazione. Meloni convoca un Cdm ad hoc. Trump: “Io e Melania ci saremo” – Diretta - L'articolo Papa Francesco, sabato i funerali: oggi l’ufficializzazione. Meloni convoca un Cdm ad hoc. Trump: “Io e Melania ci saremo” – Diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump oggi annuncia i dazi: “Liberation Day per gli Usa” - (Adnkronos) – Arriva il 'liberation day' e oggi, 2 aprile 2025, Donald Trump annuncia i dazi che gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare […] 🔗periodicodaily.com

Trump-Putin, quando c’è il colloquio oggi e cosa diranno - (Adnkronos) – Si terrà oggi, martedì 18 marzo, tra le 16 e le 18 (ora di Mosca, 14-16 in Italia) il colloquio tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. A confermarlo, come si legge sulla Tass, è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov il quale ha annunciato che discutreanno […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Melania Trump ha 55 anni: fisico da First Lady con pilates, tennis, smoothie e 7 porzioni di frutta; Auguri a Melania. La first lady compie 55 anni. Trump: Niente regalo. Sono troppo impegnato; Trump a Roma oggi con Melania, il programma: arrivo alle 22.50 sull'Air Force, la partenza sabato subito dopo; Il compleanno di Melania Trump nel giorno dei funerali di papa Francesco: il commento di Donald. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Melania Trump ha 55 anni: fisico da First Lady con pilates, tennis, smoothie e 7 porzioni di frutta - È il compleanno di Melania Trump oggi, 26 aprile 2025: la Firt Lady partecipa al funerale di Papa Francesco. Scopri i segreti del suo splendido fisico. 🔗gazzetta.it

Buon compleanno a Melania Trump, First Lady del “power dressing” - La First Lady Melania Trump il 20 gennaio 2017 a Washington per l’insediamento del marito Donald Trump come 45esimo Presidente Usa, con l’abito azzurro polvere di Ralph Lauren (Photo: Kevin Dietsch – ... 🔗iodonna.it

Trump e Melania, l'omaggio a Papa Francesco: lei con la veletta sul capo. Stravolto l'ordine dei posti: sono in prima fila ai funerali - Hanno lasciato Villa Taverna verso le 9.30 con un lungo corteo di auto scortato dalle forze dell'ordine e seguito dall'alto da un elicottero e sono arrivati a San Pietro ... 🔗ilmattino.it