Melania Trump compie oggi 55 anni il ‘regalo’ di Donald dopo i funerali di Papa Francesco

oggi, sabato 26 aprile, Melania Trump compie 55 anni. Un compleanno nel segno del silenzio che cade nel giorno dei funerali di Papa Francesco. In un clima di solennità e raccoglimento, la first lady è tra i presenti alla celebrazione funebre in Vaticano, insieme al marito e presidente Usa Donald Trump.

