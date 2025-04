Ilgiorno.it - Mega svincolo contestato. Futuro Insieme sulla Sassella: "Alt per il parco archeologico"

Le incisioni rupestri potrebbero far cambiare idea all’amministrazione riguardo il progetto di realizzazione della cosiddetta rotonda della? Difficile, anche perché il progetto è esecutivo e, come ribadito in più occasioni dal sindaco Marco Scaramellini e dalla "sua" maggioranza, l’opera olimpica si farà così come previsto. A chiedere di ripensare al tutto, vista la recente scoperta di incisioni rupestri appartenente all’età del ferro e cioè a più di 3000 anni fa, è il gruppo di minoranzache presenterà un’interpellanza nel corso del Consiglio comunale di lunedì. Il tema dell’interpellanza è piuttosto chiaro: "La tutela della roccia dellacome manifestazione di arte rupestre – il Comune di Sondrio che cosa vuole e può fare?". Il gruppo di minoranza, in poche parole, chiede a sindaco e amministrazione quale sia la loro posizione in merito alla valorizzazione e alla tutela dell’area archeologica e se abbia intenzione di rivedere il progetto dellonella zona retica famosa per il santuario mariano e il suo vino Nebbiolo Docg.