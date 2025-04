Maxischermi per seguire il funerale di Papa Francesco ecco dove

Papa Francesco.Per permettere a tutti i fedeli di partecipare virtualmente alla solenne cerimonia funebre, la città si è attrezzata con una serie di Maxischermi posizionati in punti strategici nei pressi del Vaticano:– Piazza Pia: situata vicino a Castel Sant’Angelo, questa piazza offre ampio spazio per accogliere i fedeli.– Piazza del Risorgimento: ubicata a nord della Città del Vaticano, è facilmente accessibile e può ospitare un gran numero di persone.– Via della Conciliazione: la strada principale che conduce a Piazza San Pietro, ideale per la visione del funerale e del corteo.Queste aree sono state scelte per permettere ai numerosi pellegrini e cittadini presenti di seguire la cerimonia funebre e il successivo corteo verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Leggi su Funweek.it Roma si prepara ad accogliere una folla immensa, stimata in circa 200.000 persone, per l’ultimo saluto a.Per permettere a tutti i fedeli di partecipare virtualmente alla solenne cerimonia funebre, la città si è attrezzata con una serie diposizionati in punti strategici nei pressi del Vaticano:– Piazza Pia: situata vicino a Castel Sant’Angelo, questa piazza offre ampio spazio per accogliere i fedeli.– Piazza del Risorgimento: ubicata a nord della Città del Vaticano, è facilmente accessibile e può ospitare un gran numero di persone.– Via della Conciliazione: la strada principale che conduce a Piazza San Pietro, ideale per la visione dele del corteo.Queste aree sono state scelte per permettere ai numerosi pellegrini e cittadini presenti dila cerimonia funebre e il successivo corteo verso la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Roma si sta preparando a dire addio a papa Francesco con un piano di sicurezza che prevede centinaia di uomini in campo, l'estensione della no-fly zone e l'organizzazione di maxischermi per permettere a quanti più fedeli di seguire i funerali del pontefice, in programma sabato 26 aprile alle 10. Non tutti riusciranno infatti ad accedere a Piazza San Pietro, dove sono attese delegazioni di Stato da tutto il mondo.

