Maxi rissa in piazza Largo Turriziani coinvolti una decina di giovani stranieri

rissa in piazza Largo Turriziani a Frosinone. La Maxi rissa sembrerebbe aver coinvolto una decina di giovani, tutti stranieri.La segnalazione è arrivata ai carabinieri nella tarda serata di ieri 25 aprile, ma all'arrivo dei militari i giovani si erano già dileguati nelle. Frosinonetoday.it - Maxi rissa in piazza Largo Turriziani: coinvolti una decina di giovani stranieri Leggi su Frosinonetoday.it Ci risiamo: ennesimaina Frosinone. Lasembrerebbe aver coinvolto unadi, tutti.La segnalazione è arrivata ai carabinieri nella tarda serata di ieri 25 aprile, ma all'arrivo dei militari isi erano già dileguati nelle.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maxi rissa in piazza del Papa, in 3 a processo. La barista: «Sembravano bestie» - ANCONA Era tutto nato da un rimprovero: «Ehi, per favore, non danneggiate gli arredi del locale». Da lì, il caos. Una baraonda, quella scoppiata la notte del 2 ottobre del 2021 in... 🔗corriereadriatico.it

Far West in piazza Municipio a Messina, maxi rissa e 7 arresti: l'appuntamento per regolare i conti e le botte - Sette arresti per rissa aggravata in Piazza Unione Europea: vecchi rancori sfociano in violenza. Misure cautelari disposte. 🔗notizie.virgilio.it

Giugliano, maxi rissa in piazza Gramsci: riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura - Dopo la maxi rissa scoppiata domenica sera in piazza Gramsci, a Giugliano, si è riunito questo pomeriggio in prefettura a Napoli il Comitato per l’ordine e la sicurezza. Un vertice urgente, convocato per fare il punto su quanto accaduto e per mettere in campo misure efficaci a tutela della collettività, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati […] L'articolo Giugliano, maxi rissa in piazza Gramsci: riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maxi rissa in piazza Largo Turriziani: coinvolti una decina di giovani stranieri; Maxi rissa nella notte, indagano i carabinieri; Violenza in Barriera, la rassegnazione di chi ci lavora: Quando la polizia va via tutto torna come prima; Sette denunciati per la maxi rissa in largo Barriera a Trieste. 🔗Se ne parla anche su altri siti