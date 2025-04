Mattarella in basilica San Pietro rende omaggio al Papa

Mattarella, con la figlia Laura, rende omaggio al Papa nella bara chiusa, ancora nella basilica di San Pietro in attesa dei funerali in piazza. Quotidiano.net - Mattarella in basilica San Pietro, rende omaggio al Papa Leggi su Quotidiano.net Il Presidente della Repubblica Sergio, con la figlia Laura,alnella bara chiusa, ancora nelladi Sanin attesa dei funerali in piazza.

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco fa tappa a sorpresa nella Basilica di San Pietro - Papa Francesco si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro. È quanto si apprende da fonti vaticane. Nella serata di ieri il Santo Padre aveva ricevuto la visita sorpresa dei reali d'Inghilterra, in occasione del loro ultimo giorno a Roma prima di fare tappa Ravenna. Il Papa si è recato, intorno alle 12.30, in sedia a rotelle, nella basilica di San Pietro e si è diretto verso la Cattedra per verificare il risultato dei restauri, poi si è spostato - riferiscono all'Ansa fonti vaticane - alla tomba di San Pio X. 🔗tg24.sky.it

Nella Basilica di San Francesco mercoledì 16 aprile alle 20:30 il concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina - Arezzo, 11 apriel 2025 – La Basilica di San Francesco ad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione del Concerto di Pasqua della Stagione Concertistica Aretina: appuntamento mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 con protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, in un programma che accosta due capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 49 “La Passione” di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n. 🔗lanazione.it

Papa Francesco, salma in San Pietro: al via omaggio fedeli nella Basilica Vaticana - Nella Basilica di san Pietro, al via l’omaggio dei fedeli a Papa Francesco. La camera ardente di Bergoglio resterà aperta per tre giorni, fino a venerdì alle 19. Sabato i funerali. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella in basilica San Pietro, rende omaggio al Papa; Vaticano, Mattarella rende omaggio al feretro di Papa Francesco; Mattarella in basilica San Pietro, rende omaggio al Papa; Funerali Papa Francesco oggi live: dalle 10 la funzione, arrivati Trump e Biden, Meloni e Mattarella in piazza. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mattarella in basilica San Pietro, rende omaggio al Papa - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, rende omaggio al Papa nella bara chiusa, ancora nella Basilica di San Pietro in attesa dei funerali in piazza. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Mattarella arrivato a San Pietro per i funerali di Papa Francesco - (LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Parteciperà alle esequie ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Funerali di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro, 140mila presenti - È il giorno delle esequie di Papa Francesco in una piazza San Pietro già affollata e blindata, come parte della città di Roma per il corteo che, al termine della celebrazione eucaristica, attraverserà ... 🔗affaritaliani.it