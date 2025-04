Marinozzi Barcellona diverso dal Bayern Monaco Mi aspetto questa partita dall’Inter

Barcellona si avvicina e Andrea Marinozzi, dagli studi di Sky Sport, ha offerto un'interessante analisi tecnica sulle insidie che attendono i nerazzurri nella doppia sfida europea. PARTITA DIVERSA – Secondo il collega Andrea Marinozzi, rispetto al Bayern Monaco affrontato nei quarti, il Barcellona presenterà ostacoli diversi, legati soprattutto alla qualità nel palleggio: «C'è una differenza col Bayern Monaco: i palleggiatori del Barcellona, su tutti Pedri, hanno una qualità superiore che gira tanto intorno a Kimmich. L'Inter ha avuto difficoltà sul lato di Olise, da quella parte ora ci sarà Yamal che è molto più forte. L'abilità sua e di Raphinha di trovarsi a vicenda. Dall'altra parte però è una squadra che concede in difesa, è una squadra molto offensiva.

