Mai come oggi comperare comperare giusto e comperare bene è stato così importante E allora eccoci con lo speciale Shoppable

come l’utilizzo del QR code e la nascita del primo Shoppable. La Primavera 2025 è Shoppable, il video X Leggi anche › Non bastano un paio di jeans, questa primavera bisogna vestirsi in denim dalla testa ai piedi Mentre un autunno di nuovo tormentato si profilava all’orizzonte abbiamo ricreato sulle pagine del giornale il piacere di quello shopping senza meta, e persino senza obiettivi, che allieta la vita delle italiane il sabato pomeriggio. Iodonna.it - Mai come oggi comperare, comperare giusto e comperare bene è stato così importante. E allora eccoci con lo speciale Shoppable Leggi su Iodonna.it Vi ricordate? C’era il Covid. Impossibile scattare servizi fotografici sul set o intervistare personaggi, complicato realizzare i giornali. Ma la difficoltà aguzza l’ingegno: abbiamo avuto qualche buona idea,l’utilizzo del QR code e la nascita del primo. La Primavera 2025 è, il video X Leggi anche › Non bastano un paio di jeans, questa primavera bisogna vestirsi in denim dalla testa ai piedi Mentre un autunno di nuovo tormentato si profilava all’orizzonte abbiamo ricreato sulle pagine del giornale il piacere di quello shopping senza meta, e persino senza obiettivi, che allieta la vita delle italiane il sabato pomeriggio.

Se ne parla anche su altri siti

Evade dai domiciliari per andare a comperare vino e sigarette: arrestato - Evade dai domiciliari, gli viene imposto il braccialette elettronico e scatta l'allarme per un nuovo allontanamento dall'abitazione. Arrestato nuovamente un 24enne di Foligno. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato il 24enne, pochi giorni fa, per evasione dagli arresti... 🔗perugiatoday.it

Oggi al cimitero la pulizia delle lapidi - Questa mattina, dalle 10 alle 12, Anpi Monza darà prosecuzione a una nobile tradizione cittadina, a ridosso della Festa della Liberazione del 25 aprile, in un’iniziativa aperta a chiunque volesse partecipare. I volontari dell’associazione si ritroveranno al campo dei Partigiani del cimitero urbano di Monza per la pulizia delle lapidi dei partigiani e delle partigiane, muniti di guanti, spugna abrasiva, sapone e panno per asciugare. 🔗ilgiorno.it

Cartabellotta (Gimbe): "Oggi italiani troppo spesso pagano per curarsi" - Decreto anti-liste d'attesa? 'Ci sono cose buone ma è estremamente centralista e in ritardo con i tempi' Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Smettiamola di parlare di sanità pubblica e privata. C'è una sanità che viene erogata dal Servizio sanitario nazionale, dove il paziente non paga nulla 🔗ilgiornaleditalia.it

Sempre Shoppable!; Azioni Saipem festeggiano la trimestrale. Momento giusto per comprare?; Redmi Pad Pro, a questo prezzo è il tablet giusto da comprare; Super Micro Computer Evita il Disastro: Momento Giusto per Comprare le Azioni?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Questo è l'iPhone GIUSTO da comprare OGGI, offerta a tempo limitatissimo - iPhone 14 Pro Max è in super sconto su Amazon; oggi lo pagate solo 1220,63 ... nonché uno dei più performanti del mercato. Giusto per fare un piccolo paragone, sappiate che la versione da 6,1” costa ... 🔗telefonino.net

iPhone 14 (128 GB): è lui quello giusto da comprare OGGI - Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple da comprare oggi e magari non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo ... 🔗telefonino.net

Redmi Pad Pro, a questo prezzo è il tablet giusto da comprare - Redmi Pad Pro è un dispositivo di fascia medio-alta, potente e versatile e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Con l’offerta Amazon lo sconto è incredibile ... 🔗tecnologia.libero.it