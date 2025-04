Magda Butrym firma la nuova capsule con HampM un’esplosione di romanticismo pop e sensualità anni ’80

nuova attesissima collaborazione e stavolta i riflettori sono tutti puntati su Magda Butrym, la designer polacca che ha conquistato il fashion system con un’estetica iperfemminile, audace e mai scontata. A dieci anni dal debutto del suo brand omonimo, la stilista porta il suo mondo fatto di fiori oversize, silhouette scolpite e un tocco di nostalgia slava all’interno di una collezione destinata a far parlare di sé.H&M x Magda Butrym: la capsule fashion con un linguaggio visivo che profuma di rose (rosse)La cifra stilistica di Magda Butrym è ben riconoscibile, e nella capsule per H&M tutto questo si amplifica. Al centro, come sempre, i fiori. Ma non quelli romantici in chiave boho: qui parliamo di maxi rose rosse stampate su abiti attillati, body seconda pelle e top scultura che sembrano usciti da un videoclip new wave. Metropolitanmagazine.it - Magda Butrym firma la nuova capsule con H&M: un’esplosione di romanticismo pop e sensualità anni ’80 Leggi su Metropolitanmagazine.it Il conto alla rovescia è finito. H&M ha svelato la suaattesissima collaborazione e stavolta i riflettori sono tutti puntati su, la designer polacca che ha conquistato il fashion system con un’estetica iperfemminile, audace e mai scontata. A diecidal debutto del suo brand omonimo, la stilista porta il suo mondo fatto di fiori oversize, silhouette scolpite e un tocco di nostalgia slava all’interno di una collezione destinata a far parlare di sé.H&M x: lafashion con un linguaggio visivo che profuma di rose (rosse)La cifra stilistica diè ben riconoscibile, e nellaper H&M tutto questo si amplifica. Al centro, come sempre, i fiori. Ma non quelli romantici in chiave boho: qui parliamo di maxi rose rosse stampate su abiti attillati, body seconda pelle e top scultura che sembrano usciti da un videoclip new wave.

