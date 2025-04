Maestra su OnlyFans la linea sottile tra vita privata e ruolo educativo Fin dove può spingersi la libertà privata senza compromettere immagine della scuola e rapporto fiduciario

Il caso della Maestra d'asilo nel trevigiano iscritta a OnlyFans ha prepotentemente riportato al centro del dibattito la delicata questione dei confini tra vita privata e responsabilità professionale per il personale scolastico.

Maestra su OnlyFans lascia la scuola: si dedicherà a fitness e social - La maestra con il profilo su OnlyFans lascia il mondo dell'insegnamento: Elena Maraga, 29enne residente nell'hinterland trevigiano, sarebbe dovuta rientrare oggi, mercoledì 19 marzo, tra i banchi dell'asilo parrocchiale in un comune a nord di Treviso ma la sua scelta, dopo le polemiche degli... 🔗trevisotoday.it

Maestra su OnlyFans, licenziata da scuola Elena Maraga - Elena Maraga, 29 anni, è stata licenziata dalla scuola per l’infanzia cattolica in provincia di Treviso in cui lavorava. É stata lei stessa ad annunciarlo nel corso della trasmissione ‘La Zanzara’. Lo scorso mese di marzo, Maraga era stata sospesa dall’insegnamento dopo la scoperta, da parte di alcuni genitori, del profilo che aveva su OnlyFans. Maraga ha spiegato che il suo licenziamento è stato deciso “per giusta causa per comportamento inappropriato” e perché “si era incrinato il rapporto di fiducia tra la scuola e il dipendente”. 🔗lapresse.it

OnlyFans, la maestra di Treviso Elena Maraga non si arrende: “Voglio tornare in classe” - Elena Maraga, educatrice d’infanzia di 29 anni, si trova al centro di un acceso dibattito dopo che alcuni genitori hanno scoperto il suo profilo su OnlyFans. Tuttavia, la giovane insegnante non ha intenzione di abbandonare il proprio impiego. Assistita dai legali Maurizio Curini e Carlo Salvini, ha ribadito la volontà di “continuare a svolgere la propria attività di maestra d’asilo”, evidenziando il supporto ricevuto da diversi genitori, che starebbero persino organizzando una raccolta firme in suo favore. 🔗thesocialpost.it

