Ma questi chi li ha invitati Funerale papa Francesco il murales con la lista sgradita

Ieri, alla vigilia dell'ultimo saluto a papa Francesco è apparso un murales polemico a due passi dal Vaticano. L'opera ritrae papa Francesco in Paradiso, con l'aureola sul capo e un'espressione perplessa, intento a leggere la lista dei partecipanti al suo Funerale: capi di stato, autorità, personaggi famosi. Poi c'è una frase disegnata come quella nei fumetti: "Ma questi chi li ha invitati?". Scoppia la polemica proprio nel giorno dei funerali di papa Francesco. A far discutere non sono solo le migliaia di fedeli accorsi da tutto il mondo, ma soprattutto alcuni nomi presenti tra gli invitati alle esequie. A quanto pare l'elenco delle personalità attese in Vaticano ha sollevato più di un sopracciglio, sia tra i fedeli che tra chi conosceva le battaglie di Bergoglio.

