L università delle Tre Età Cupello presente al festival del carciofo 2025 con un libro e una mostra

L'università delle Tre Età Cupello sarà presente al Cynara - festival del carciofo di Cupello 2025 con la presentazione libro "Quello che resta" di Aa. Vv. (quaderni di Irdi Destinazionearte)prefazione di Massimo Pasqualone. La presentazione si terrà nel plazzo municipale mercoledì 30 aprile.

