L’ultimo viaggio terreno di Francesco verso la basilica di Santa Maria Maggiore Roma saluta il suo Papa e il mondo lo piange video

L’ultimo viaggio terreno di Papa Francesco. Il feretro, sollevato dai sediari, ha attraversato la basilica sotto gli occhi di una folla commossa, prima di varcare la Porta del Perugino, scelto per un congedo più intimo, lontano dalla maestosità della Piazza.Un applauso intenso ha accompagnato il momento in cui la bara, ancora una volta, è stata riportata all’interno della basilica, quasi a voler trattenere, anche solo per un istante ancora, la presenza di un Pontefice che aveva scelto l’umiltà come cifra del suo pontificato.Il corteo verso Santa Maria MaggiorePoi il corteo ha preso il via. La Papamobile – quella stessa utilizzata da Francesco in un viaggio in Oriente e ora riadattata in carro funebre – ha lasciato la “soglia” di Casa Santa Marta, ultima dimora scelta dal Papa nei suoi dodici anni di pontificato, e si è avviata lungo i sei chilometri che separano San Pietro da Santa Maria Maggiore. Secoloditalia.it - L’ultimo viaggio terreno di Francesco verso la basilica di Santa Maria Maggiore: Roma saluta il suo Papa e il mondo lo piange (video) Leggi su Secoloditalia.it I rintocchi solenni delle campane a morto di San Pietro hanno scandito l’inizio deldi. Il feretro, sollevato dai sediari, ha attraversato lasotto gli occhi di una folla commossa, prima di varcare la Porta del Perugino, scelto per un congedo più intimo, lontano dalla maestosità della Piazza.Un applauso intenso ha accompagnato il momento in cui la bara, ancora una volta, è stata riportata all’interno della, quasi a voler trattenere, anche solo per un istante ancora, la presenza di un Pontefice che aveva scelto l’umiltà come cifra del suo pontificato.Il corteoPoi il corteo ha preso il via. Lamobile – quella stessa utilizzata dain unin Oriente e ora riadattata in carro funebre – ha lasciato la “soglia” di CasaMarta, ultima dimora scelta dalnei suoi dodici anni di pontificato, e si è avviata lungo i sei chilometri che separano San Pietro da

Approfondimenti da altre fonti

Lutto per Paola Barale, si è spenta la mamma Carla: ”Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno” - Si è spenta Carla Morra, la mamma di Paola Barale; aveva 85 anni. La conduttrice ha postato un video sui suoi profili social in ricordo della madre in cui le due donne sono intente a ridere e a scherzare. Paola Barale, è morta la mamma Carla Morra Foto da DiLeiSi è spenta a 85 anni la signora Carla Morra, mamma della conduttrice Paola Barale. Paola ha voluto ricordare l’amata madre pubblicando sui suoi profili social un video in cui le due donne scherzano insieme. 🔗metropolitanmagazine.it

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

L'ultimo viaggio di Franco Viezzoli: esule, per oltre 20 anni gestì la trattoria "Trieste mia" - TRIESTE - Il piranese Franco Viezzoli ha cessato di raccontarci le sue passioni e ci ha lasciato. Originario di Pirano, come tutta la sua famiglia, nacque ad Albona perché nel 1937 il padre era minatore ad Arsia. Fortunatamente i Viezzoli fecero ritorno a Pirano prima del febbraio 1940, quando un... 🔗triesteprima.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’ultimo viaggio terreno di Francesco verso la basilica di Santa Maria Maggiore: Roma saluta il suo Papa e il mondo lo piange (video); L'ultimo viaggio terreno; Funerali di Papa Francesco: 250mila persone in piazza, il corteo funebre salutato da un unico lungo applauso; L’ultimo viaggio di Papa Francesco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’ultimo viaggio terreno di Francesco verso la basilica di Santa Maria Maggiore: Roma saluta il suo Papa e il mondo lo piange (video) - I rintocchi solenni delle campane a morto di San Pietro hanno scandito l’inizio dell’ultimo viaggio terreno di Papa Francesco. Il feretro, sollevato dai sediari, ha attraversato la Basilica sotto gli ... 🔗informazione.it

Papa Francesco: Sberna (Vicepresidente PE): “Raccolti attorno a Papa Francesco nel giorno del suo ultimo viaggio” - NewTuscia – ROMA – “Oggi il mondo si raccoglie in silenzio attorno a Sua Santità Papa Francesco, nel giorno del suo ultimo viaggio terreno.” Con queste parole Antonella Sberna, vicepresidente del Pa ... 🔗newtuscia.it

Papabili Conclave 2025: chi sarà nuovo Papa dopo Francesco/ Cardinali: numeri e nomi (ma decide lo Spirito) - Chi sono i "papabili" al Conclave 2025: tutto sui cardinali elettori per il nuovo Papa dopo Francesco, dai numeri ai criteri con un "vero protagonista” ... 🔗ilsussidiario.net