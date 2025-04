L’ultimo saluto al Papa Il funerale al cinema Porte aperte al Solaris

funerale di Papa Francesco sarà proposto in diretta al cinema Solaris di via Turati. Volendo vivere in comunione con altri fedeli l’esperienza delle esequie di Papa Francesco, senza necessariamente raggiungere il Vaticano, ecco la terza via: oggi, dalle ore 10, il Solaris metterà gratuitamente a disposizione dei cittadini una delle sue sale per garantire sul maxischermo la diretta dei funerali, prodotta da TeleVaticano. Una situazione senza precedenti. "Vero – confermano i titolari del Solaris, Silvia Ortolani e Marco Moretti –. Per il lutto il nostro cinema, come gli altri, ha interrotto la normale programmazione. Quali aderenti al circuito Acec, associazione cattolica esercenti cinema, abbiamo avuto mandato dalla Santa Sede di aprire gratuitamente una sala del cinema per dare in diretta le esequie". Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto al Papa. Il funerale al cinema. Porte aperte al Solaris Leggi su Ilrestodelcarlino.it IldiFrancesco sarà proposto in diretta aldi via Turati. Volendo vivere in comunione con altri fedeli l’esperienza delle esequie diFrancesco, senza necessariamente raggiungere il Vaticano, ecco la terza via: oggi, dalle ore 10, ilmetterà gratuitamente a disposizione dei cittadini una delle sue sale per garantire sul maxischermo la diretta dei funerali, prodotta da TeleVaticano. Una situazione senza precedenti. "Vero – confermano i titolari del, Silvia Ortolani e Marco Moretti –. Per il lutto il nostro, come gli altri, ha interrotto la normale programmazione. Quali aderenti al circuito Acec, associazione cattolica esercenti, abbiamo avuto mandato dalla Santa Sede di aprire gratuitamente una sala delper dare in diretta le esequie".

