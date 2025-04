L’ultimo saluto a Papa Francesco presenti i potenti della Terra Da Putin a Netanyahu ecco i leader assenti

Papa, una lunga folla di fedeli in fila per l'ultimo saluto - Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile. Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana. 🔗quotidiano.net

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Papa Francesco, oltre 128mila fedeli per l’ultimo saluto - Riaperta questa mattina alle 7 la Basilica di San Pietro per dare la possibilità ai fedeli di dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Già prima dell’apertura migliaia di persone si erano messe in coda. L’afflusso è durato tutta la notte, oltre la mezzanotte che era stata programmata, con una breve chiusura (alle 2.30) per dare la possibilità agli addetti di sistemare la Basilica, con l’apertura anticipata alle 5. 🔗unlimitednews.it

Papa Francesco: l'ultimo saluto nella messa esequiale con il cardinale Re - Il cardinale Re ricorda Papa Francesco durante l'omelia della messa esequiale, sottolineando la sua dedizione alla Chiesa. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, l'ultimo addio: San Pietro stracolma di fedeli e leader - Il giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo", è arrivato e piazza San Pietro, dove ... 🔗iltempo.it

L'ultimo saluto a Papa Francesco: come si svolgono i funerali - Papa Francesco è morto lunedì 21 aprile, e i fedeli di tutto il mondo si preparano a dirgli addio con una cerimonia che rispecchia pienamente il suo pontificato: semplice, essenziale e fortemente spir ... 🔗msn.com