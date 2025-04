L’ultima volta di Papa Francesco in Papamobile il giorno dei funerali a San Pietro

giorno dei funerali di Papa Francesco. Il carro funebre sarà la Papamobile utilizzata nel viaggio nelle Filippine nel 2015, riadattata e aperta. L'ultima volta di Papa Francesco in Papamobile: il giorno dei funerali a San Pietro (Vatican News) – notizie.comNel suo testamento Papa Francesco ha chiesto di avere un funerale da pastore. Il suo carro funebre sarà una ex Papamobile, che lo accompagnerà dopo la messa nel tragitto da San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha chiesto di essere seppellito nella terra e in una bara semplice, con sopra scritto solo Franciscus. L'auto è stata modificata per l'occasione, per ospitare la tomba e anche permettere ai fedeli di salutarlo nel suo ultimo viaggio.È la stessa che Francesco aveva utilizzato nel 2015 durante il viaggio in Oriente.

