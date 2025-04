Luisa Ranieri a Tokyo con Luca Zingaretti vacanza di lusso nell8217hotel da 6mila euro a notte

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno approfittato del lungo ponte di primavera per volare a Tokyo: qual è l'hotel di lusso in cui stanno soggiornando? Leggi su Fanpage.it hanno approfittato del lungo ponte di primavera per volare a: qual è l'hotel diin cui stanno soggiornando?

Un Nuovo Programma in Rai per Luisa Ranieri? - Indiscrezioni bomba! Sembra che la Rai stia preparando un colpaccio con la talentuosa Luisa Ranieri. Dopo il successo clamoroso de Le indagini di Lolita Lobosco e l'attesa La Preside, l'azienda di Viale Mazzini potrebbe affidarle un ruolo di spicco nel prime time. Ritorno al Varietà: Cosa Bolle in Pentola per Luisa Ranieri? Secondo rumors sempre più insistenti, la Rai starebbe pensando a un programma per il sabato sera, un vero e proprio ritorno al varietà, con musica, narrazione e spettacolo. 🔗mistermovie.it

"Come ho conquistato Luisa Ranieri". Zingaretti privatissimo - Luca Zingaretti ospite di Domenica In. L'attore è tra i protagonisti della puntata di domenica 6 aprile in onda su Rai 1. "Noi attori siamo tutti narcisisti", ammette senza troppi giri di parole a Mara Venier. In studio Zingaretti promuove il lancio del suo primo film da regista: "Da dieci anni avevo questo desiderio di passare dietro la macchina da presa - spiega -. Ci ho messo un po' di tempo per realizzarlo. 🔗liberoquotidiano.it

Luisa Ranieri diventa bionda - L'attrice ha postato una foto su Instagram dove mostra il nuovo colore capelli. Un biondo chiarissimo, con radici scure in vista 🔗vanityfair.it

