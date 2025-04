Luigi Brugnaro e poi la foto del maiale ultimo orrore islamico

Luigi Brugnaro. Non è passato inosservato il post social dell'Imam Arif Mahmud in cui accanto alla foto del sindaco di Venezia è apparsa quella di un busto con la testa di maiale. Al centro la protesta degli islamici di via Piave rimasti senza moschea nella quale ritrovarsi. Tutto ha avuto luogo all'inizio di aprile quando è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato sul braccio di ferro tra Comune e associazione islamica. Risultato? Ha ragione l'amministrazione cittadina: in quell'ex supermercato all'angolo tra via Piave e via De Amicis, la destinazione urbanistica deve restare commerciale e non può essere trasformata in centro culturale, e tantomeno in luogo di culto.Ecco allora la "vendetta". Pochi giorni dopo, sul profilo (pubblico) del portavoce di Ittihad Abdullah Samrat è comparso un post contro il primo cittadino, subito condiviso anche dall'imam nel suo profilo, anche questo pubblico.

